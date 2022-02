Meint es Eric Stehfest (32) wirklich ernst? Ende vergangener Woche hatte der einstige GZSZ-Darsteller für den nächsten Eklat im Dschungelcamp gesorgt: Eric hatte sich geweigert, zur Prüfung anzutreten, weil er den anderen Kandidaten kein reichhaltiges Abendessen gönnte. Am Montag zeigte sich der Schauspieler dann doch noch reumütig und entschuldigte sich bei seinen Camp-Kollegen. Aber hat er das wirklich ernst gemeint? Die Promiflash-Leser sind größtenteils skeptisch...

In einer Umfrage haben 2.232 Teilnehmer darüber abgestimmt, ob die Entschuldigung des TV-Stars überhaupt ernst zu nehmen ist. 44,9 Prozent davon (1.002 Teilnehmer) kaufen ihm die Reue tatsächlich ab – sie vermuten, dass Eric seinen Fehler eingesehen hat und das Ganze wieder gutmachen will. Die übrigen 55,1 Prozent, was 1.230 Teilnehmern entspricht, sind nicht überzeugt. Sie können sich gut vorstellen, dass er ein falsches Spiel mit allen treibt. "Eric spielt eine super Rolle und alle kaufen ihm das ab und sind neugierig, was noch passiert – deswegen bleibt er drin", mutmaßte ein Promiflash-Leser via Facebook.

Viele andere Fans finden es aber gut, dass der 32-Jährige zumindest das Gespräch mit seinen TV-Kollegen sucht und sein Verhalten in der Gruppe reflektiert. Sein Handeln nehmen Eric die meisten Zuschauer deshalb auch nicht krumm. "Er wird seinen Grund gehabt haben, den man nur verstehen wird, wenn man sein Leben kennt. Keiner handelt ohne Grund so", war sich ein User im Netz sicher.

