Versöhnung der Streithähne? Die Dschungelcamper Eric Stehfest (32) und Filip Pavlovic (27) geigten sich zuletzt ordentlich die Meinung. Weil sich der Bachelor in Paradise-Star persönlich von dem Schauspieler angegriffen fühlte, teilte der gegen Eric aus. Nachdem der GZSZ-Darsteller gestern in die Dschungelprüfung gewählt wurde, schlug der zum Gegenschlag aus – er entschied, kein Essen für seine verhassten Camp-Kollegen zu erspielen. Nun ruderte Eric zurück und bedauerte seine Entscheidung.

Beim gemeinsamen Reis- und Bohnenessen nutzte Eric die Gunst der Stunde und kroch vor versammelter Mannschaft zu Kreuze. "Ich wollte euch ganz kurz nur sagen, dass es mir leidtut, dass ich die Prüfung heute nicht gemacht habe", erklärte Eric und fuhr fort, dass sein Misstrauen schon oft erschüttert worden sei. "Das sind Ängste, die herumschwirren – aber ich möchte keine Angst vor euch haben und ich möchte hier nicht verletzt werden", beichtete er und schloss Frieden mit seinen Camp-Kollegen.

Zusätzlich richtete Eric aber auch noch ein paar Worte direkt an Filip: “Ich weiß, du findest mich scheiße, aber ich hatte dich nicht von Anfang an auf dem Kieker und ich würde ab jetzt auch für dich Essen besorgen, falls ich die Chance bekomme.” Doch sein Mitbewohner scheint von dieser Aussage noch nicht ganz überzeugt zu sein: “Das Vertrauen ist natürlich weg, man kann nicht erst so sein und dann plötzlich ganz anders.” Dennoch nahm Filip die Entschuldigung an – wenn auch in erster Linie für die Harmonie innerhalb der Gruppe.

RTL Peter Althof, Filip Pavlovic und Eric Stehfest im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Like Me – I’m Famous"

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp

