Melanie Müller (33) versucht, die Dinge wieder positiv zu sehen. Im Sommer des vergangenen Jahres gab es die ersten Gerüchte, dass es in der Ehe der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin mit ihrem Manager Mike Blümer kriselt. Ende November gaben die beiden dann ihre Trennung bekannt, die in einer öffentlichen Schlammschlacht endete. Inzwischen hat Melanie aber offenbar gelernt, damit umzugehen: Sie ist wieder happy.

In der Lifestyle-Show "Blondhörig" erzählte Melanie der Moderatorin Diana Schell: "Es fängt an, leider Gottes ein Scheidungskrieg zu werden, und ich habe auch so die ein oder andere Sache mitgekriegt, was mein Mann so im Sommer schon veranstaltet hat." Ihr Noch-Ehemann soll damals mit ihrer besten Freundin angebandelt haben und inzwischen sogar mit ihr zusammen sein. Mittlerweile rege sich Melanie darüber aber nicht mehr auf. "Ich bin sehr glücklich gerade. Von daher ist mir das völlig egal und ich weine dem nicht mehr hinterher. Wir haben natürlich zwei ganz, ganz liebe Kinder und wir versuchen, das alles so ein bisschen umzustrukturieren", erklärte die 33-Jährige.

Der Hauptgrund für Melanies Zufriedenheit dürfte wohl ihr neuer Freund sein. Vor wenigen Tagen teilte die Entertainerin ein Foto, das sie ziemlich vertraut mit einem Unbekannten zeigt. Später klärte sie gegenüber RTL auf: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben. Das ist genau das Richtige gerade!"

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit einem unbekannten Mann im Januar 2022

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und ihre Kinder im September 2020 in Leipzig

