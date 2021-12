Mike Blümer meldet sich zu den neuesten Aussagen seiner Ex-Partnerin. Nachdem sie lange versucht hatten, ihre Liebeskrise zu überwinden, haben Dschungelcamp-Star Melanie Müller (33) und ihr Mann entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. In einem ausführlichen Interview deutete die Blondine zuletzt an, dass sie und ihr Ex eine offene Beziehung geführt hatten – aber was sagt Mike dazu? Er bestätigt keine polyamorösen Machenschaften.

In seiner Instagram-Story teilte der einstige Partner der Ballermann-Sängerin die Schlagzeile über die vermeintlich offene Ehe. "Heute unter anderem von (m)einer offenen Ehe erfahren", schrieb er darunter und setze ein nachdenkliches Emoji dahinter. Sieht also ganz so aus, als würde Mike nichts von dem lockeren Umgang mit anderen Liebschaften während seiner Beziehung mit Melanie wissen. Eine offene Ehe scheinen sie aus seiner Sicht zumindest nicht geführt zu haben.

Doch wie war es überhaupt zu der Annahme gekommen, dass die TV-Bekanntheit sich mit Einverständnis ihres Noch-Mannes mit anderen Herren getroffen hat? "Ich glaube, Mike hat die Leine etwas zu lang gelassen", schilderte sie in Bezug auf Fremdgehgerüchte in der Vergangenheit. Ob das bedeutet, dass sie eine offene Ehe führt, beantworte Melanie daraufhin zwar nicht eindeutig, dementierte die Vermutung aber auch nicht. "Das wird ein ewiges Geheimnis bleiben, aus Selbstschutz", gab sie sich stattdessen geheimnisvoll.

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und Töchterchen Mia

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Ex-"Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

