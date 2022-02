Rückt für Filip Pavlovic (27) der Titel des Dschungelkönigs schon jetzt in greifbare Nähe? An Tag elf im Dschungelcamp konnte der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer glänzen, denn er sahnte alle acht Sterne in der Dschungelprüfung ab! Sowohl Sonja (53) als auch Daniel (43) waren von der Leistung des 27-Jährigen begeistert. Und auch er selbst freute sich über seinen Erfolg. Bisher stellte sich der TV-Star als Liebling der Promiflash-Leser heraus. Hat die erfolgreich abgelegte Prüfung Filip nun geholfen, seinen Vorsprung weiter auszubauen?

Immerhin überraschte auch Eric Stehfest (32) die Zuschauer und seine Mitcamper am gestrigen Abend. Nachdem der Schauspieler am Tag zuvor seine Dschungelprüfung nicht angetreten und somit den anderen Kandidaten das Abendessen verwehrt hatte, ruderte er nun zurück. "Ich wollte euch ganz kurz nur sagen, dass es mir leidtut, dass ich die Prüfung nicht gemacht habe", teilte der ehemalige GZSZ-Star den anderen mit. Diese nahmen seine Entschuldigung zwar an, kauften sie Eric jedoch nicht wirklich ab. “Das Vertrauen ist natürlich weg, man kann nicht erst so sein und dann plötzlich ganz anders", erklärte Filip.

Doch auch zwischen Linda-Caroline Nobat (27) und Anouschka Renzi (57) kam es in der Folge vom Montag erneut zu Spannungen. Der Reality-TV-Star warf der Schauspielerin vor, die Pfanne beim Putzen beschädigt zu haben. "Wer mit dem Metallschwamm da dran geht, hat die Pfanne kaputtgemacht", ärgerte sich die 27-Jährige und löste so eine Diskussion mit der 57-Jährigen aus. Am Ende des Tages musste jedoch Tina Ruland (55) das Camp verlassen. Was denkt ihr nach gestern – wer hat eurer Meinung nach den Sieg verdient?

Eric Stehfest und Harald Glööckler im Dschungelcamp

Anouschka Renzi und Linda Nobat im Dschungelcamp in Südafrika

Peter Althof, Filip Pavlovic, Tina Ruland, Manuel Flickinger, Tara Tabitha und Eric Stehfest

