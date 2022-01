Im Dschungelcamp geht es langsam in die heiße Phase. Seit über einer Woche harren die Promis bereits in dem Südafrika-Camp mit Schlafmangel und karger Verpflegung aus. Mit Tara Tabitha (28) und Jasmin Herren (43) wurden zwei Kandidatinnen von den Zuschauern bereits rausgewählt. Wer muss dieses Mal um seinen Einzug in die nächste Runde zittern? Einer der Dschungelbewohner kann sich jedenfalls entspannt zurücklehnen. Filip Pavlovic (27) bleibt Fan-Favorit – und kann seinen Vorsprung in der letzten Promiflash-Umfrage sogar noch ausbauen.

Der ehemalige Bachelorette-Boy ist schon seit einigen Tagen der klare Favorit bei den Promiflash-Lesern. Während ihm Harald Glööckler (56) in den vergangenen Tagen noch dicht auf den Fersen war, liegt Filip nun mit satten 3.290 von insgesamt 7.400 Teilnehmern in der neuesten Umfrage mit großem Vorsprung vorne. Damit sehen 44,5 Prozent der Fans den 27-Jährigen schon als möglichen Dschungelkönig. Harald kann hingegen inzwischen mit 1.323 Stimmen nur noch 17,9 Prozent der Leser von sich überzeugen. Auf Platz drei hält sich mit 14,5 Prozent der Stimmen weiterhin Eric Stehfest (32) – und das, obwohl er sich gestern bei vielen Zuschauern ziemlich unbeliebt gemacht hat, als er sich geweigert hatte, zur Dschungelprüfung anzutreten.

Für Filip, Harald und Eric scheint ein Dschungelauszug also erst mal in weiter Ferne zu liegen. Aber für wen könnte es beim Zuschauer-Voting heute Abend eng werden? Den letzten Platz belegt zurzeit mit Abstand Anouschka Renzi (57). Gerade einmal 90 Personen stimmten in unserer Umfrage für die Schauspielerin. Doch auch Linda-Caroline Nobat (27) und Tina Ruland (55) scheinen nur noch die wenigsten Fans die Daumen zu drücken.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Harald Glööckler, Dschungelcamp-Kandidat 2022

Anzeige

RTL Eric Stehfest, Dschungelcamp-Kandidat 2022

Anzeige

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de