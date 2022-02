Danni Büchner (43) bekommt Rückendeckung von Kader Loth (49)! Gestern Abend hat die Goodbye Deutschland-Bekanntheit überraschend verkündet, dass sie nicht mehr mit Sohel Abdoulkhanzadeh zusammen ist. Das Liebesglück der beiden war nur von kurzer Dauer und der Barbesitzer machte einfach über WhatsApp Schluss. Danni lässt sich aber nicht unterkriegen und trauert der gescheiterten Beziehung nicht lange hinterher. Reality-TV-Kollegin Kader betont gegenüber Promiflash: Sohel sei sowieso keinen Liebeskummer wert.

Die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin steht der 43-Jährigen nach der Trennung bei und lenkt sie mit einem leckeren Frühstück unter Freunden ab. "Nach der Trennung von ihrem Freund lassen wir es uns gut gehen", betont Kader gegenüber Promiflash – denn: "Kein Mann ist es wert, traurig zu sein – erst recht keine Eintagsfliegen wie Dannis Ex." Die Berlinerin hält wohl nicht besonders viel von Sohel – weswegen es sie offenbar nicht wundert, dass es zwischen ihm und der Mallorca-Auswanderin vorbei ist. "Es gibt wenige Männer, die Eier haben, um mit starken Frauen klarzukommen. Wer keine Eier hat, überlebt nicht mal die Probezeit", hält sie fest.

Was Danni nach dem Liebes-Aus aber doch ziemlich traurig macht: Offenbar hatte es Sohel am Ende nur auf Ruhm abgesehen. "Ich bin traurig und will für die Zukunft gucken, dass ich einen soliden, ehrlichen, aufmerksamen Mann finde, der nichts mit der Öffentlichkeit zu tun hat und keinen Wert auf Social Media legt", äußerte sie bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach". Damit nahm sie Bezug auf die Tatsache, dass ihr Ex das Beziehungsende auf Social Media bekannt gegeben hatte.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihr Freund Sohel Abdoulkhanzadeh

Privat Danni Büchner und Kader Loth bei der großen Dschungelparty

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Januar 2022

