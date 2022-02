Gehört dieser Urwald-Streit der Vergangenheit an? Im Dschungelcamp war es zwischen Tina Ruland (55) und Anouschka Renzi (57) mehrfach zu Zoff gekommen. Mal nannte Anouschka ihre Kollegin eine Oberlehrerin, mal regte sich Tina über den Egoismus der Berlinerin auf. Nachdem Letztere das Camp verlassen musste, zeigte die brünette Schauspielerin dann sogar Schadenfreude. Werden die zwei sich nach dem TV-Busch wohl wieder vertragen oder stehen alle Zeichen auf Zickenkrieg?

Im Promiflash-Interview sprach Tina nach ihrem Auszug aus dem Dschungel über Anouschka. Offen erklärte sie: "Ich bin ja gar nicht mit ihr aneinandergeraten, sondern sie mit mir!" Einen wirklichen Grund für die Streitigkeiten habe es nie gegeben, erklärte der "Manta, Manta"-Star und ergänzte: "Das Problem lag, glaube ich, eher auf ihrer Seite."

Wie wird Tina ihrer ehemaligen Mitstreiterin nach all den Diskussionen und Streitgesprächen gegenübertreten? Die Blondine versicherte gegenüber Promiflash: "Ich werde ihr genau so respektvoll gegenübertreten, wie es sich gehört." Aus Sicht der Kölnerin besteht also kein Streitpotenzial mehr – was Anouschka dazu sagt, bleibt abzuwarten.

