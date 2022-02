Adele (33) hat gerade offenbar keinen Grund, traurig zu sein! Vor ein paar Tagen hatte die Sängerin noch weniger schöne Nachrichten: Sie musste ihre Konzerte aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation verschieben. Daraufhin wurden Gerüchte laut, dass es auch in ihrer Beziehung mit Rich Paul (40) kriseln soll. Angeblich habe die Britin bei den Proben immer wieder geweint und wütend mit ihrem Freund telefoniert. Jetzt äußerte sich Adele zum ersten Mal zu den Spekulationen und stellte klar: Zwischen ihr und Rich läuft alles bestens.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die Musikerin ein Foto, auf dem sie kaum glücklicher aussehen könnte. Adele zeigt ein strahlendes Lächeln und ist bester Laune. In dem Beitrag verriet sie aber nicht nur, dass sie in der kommenden Woche bei den Brit Awards auftreten wird, sondern gab auch einen eindeutigen Hinweis auf ihr Liebesleben. "Oh, Rich richtet Grüße aus", beendete sie ihren kurzen Text und zeigte damit: Der Sportfunktionär und sie sind nach wie vor ein Paar.

Noch kurz vor den Krisengerüchten waren sich die Fans eigentlich sicher, dass Adele und Rich nichts trennen kann. Angeblich sollen sie schon die nächsten Schritte in ihrer Beziehung geplant haben. Ein Nachbar hatte vor ein paar Wochen gegenüber Sunday People ausgeplaudert, dass er vermutet, dass die 33-Jährige bei ihrem Freund einzieht. "Da sind echt viele Leute ein- und ausgegangen. Und es gibt neuerdings einige Sicherheitsvorkehrungen, die vorher noch nicht existierten", erklärte er seine Gedanken.

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

Getty Images Rich Paul im Februar 2019 in Los Angeles

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel, Oktober 2021

