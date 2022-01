Da haben zwei ihre Beziehung auf die nächste Stufe gestellt! Bei Sängerin Adele (33) läuft es zurzeit richtig gut. Nicht nur mit ihrem Freund Rich Paul (40) hat die Chart-Stürmerin einen Glücksgriff erzielt, auch in Sachen Musik ist sie erfolgreicher denn je: Vor Kurzem konnte sie sowohl in den Single- als auch in den Album-Charts den ersten Platz für sich ergattern. Läuft es mit ihrem Lover genauso gut? Adele soll angeblich bei Rich eingezogen sein!

Wie ein Nachbar gegenüber Sunday People verriet, habe es einige auffällige Veränderungen beim Wohnsitz des 40-Jährigen gegeben. "Da sind echt viele Leute ein- und ausgegangen. Und es gibt neuerdings einige Sicherheitsvorkehrungen, die vorher noch nicht existierten", berichtete der Anwohner. Außerdem habe er gehört, dass sich Adele bereits seit dem 21. Januar im Haus aufhalte. Diese Tatsache sei ungewöhnlich, da die "Easy On Me"-Interpretin nur ein paar Meilen entfernt wohne. Es gäbe also keinen Grund, warum sie nicht zwischendurch den kurzen Weg nach Hause auf sich nehmen könnte. Ob es sich hierbei tatsächlich um eindeutige Indizien handelt?

Sollte die Liedermacherin wirklich bei ihrem Rich eingezogen sein, hätte sie jedenfalls immer jemanden, der sie in schweren Zeiten trösten kann. Denn zuletzt war die 33-Jährige vollkommen aufgelöst, als sie ihre Las-Vegas-Show bedauerlicherweise absagen musste."Es tut mir wirklich sehr leid, aber meine Show ist noch nicht fertig", erzählte sie unter Tränen ihren Fans im Netz. Es werde aber schnellstmöglich einen neuen Termin geben.

Simon Emmett Adele, Musikerin

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

Getty Images Adele im Mai 2016

