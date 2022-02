Sie sind der begehrten Trophäe einen Schritt näher! Am Sonntag, den 13. März, werden in London zum 75. Mal die British Academy Film Awards verliehen. Die Auszeichnung gilt als britisches Pendant zu den Oscars. In diesem Jahr wird die Veranstaltung von der Schauspielerin Rebel Wilson (41) moderiert. Jetzt stehen auch die Nominierungen fest – ein Film ist dabei besonders oft vertreten.

Wie die The British Academy of Film and Television Arts heute offiziell bekannt gab, wurde der Film "Dune" elf Mal und damit am häufigsten nominiert. "The Power of the Dog" steht mit acht Nominierungen an zweiter Stelle. Beide Produktionen dürfen unter anderem auf einen Award in der Kategorie "Bester Film" hoffen. "Belfast",

House of Gucci sowie der neuste James Bond-Streifen "Keine Zeit zu sterben" haben Chancen auf einen Preis in der Kategorie "Bester britischer Film".

Für einen Award als "Beste Hauptdarstellerin" sind Lady Gaga (35) für ihre Rolle in "House of Gucci", Alana Haim, Emilia Jones, Joanna Scanlan und Renate Reinsve nominiert. Bei den Männern könnte Leonardo DiCaprio (47) für seine Leistung in "Don't Look Up" mit einem Preis als "Bester Hauptdarsteller" geehrt werden. Seine Konkurrenten sind Benedict Cumberbatch (45), Mahershala Ali (47), Adeel Akhtar, Will Smith (53) und Stephen Graham.

