Harald Glööckler (56) und Anouschka Renzi (57) sorgten in der vergangenen Dschungelcamp-Folge für Aufsehen. Sie hätten eigentlich zu der Dschungelprüfung "Make memory great again" antreten sollen, doch beide weigerten sich. Harald wollte als Vegetarier nicht in dem Behältern mit Fleischabfällen baden und auch Anouschka war diese Ekel-Prüfung zu viel. Die abgebrochene Prüfung bedeutet aber auch kein Essen für die beiden und ihre restlichen Mitstreiter. Wie wohl die übrigen Dschungelcamper auf diese Nachricht reagieren?

"Mein Problem ist, ich esse kein Fleisch. Ich kann nicht neben einem ganzen Bottich voller Tierleichen so was machen!", erklärt Harald bei der Rückkehr ins Camp. Und auch Anouschka steht zu ihrer Entscheidung: "Ich lasse mich nicht so entwürdigen. Niemand hätte das gekonnt von euch." Ihre Mit-Camper reagierten größtenteils verständnisvoll. Doch nicht alle Promi-Kandidaten konnten die Begründung der beiden nachvollziehen. Vor allem Eric Stehfest (32) hat für die Verweigerung des Designers und der Schauspielerin nur wenig Verständnis. Immerhin hätten die beiden im Vorfeld gewusst, auf was sie sich im Dschungelcamp einlassen. "Generell ist es ja das, was den Dschungel ausmacht. Sich genau diesen Dingen zu stellen. Es gilt über sämtliche Schatten zu springen und die Zähne zusammenzubeißen. Ich muss gestehen, ich hätte die Prüfung gemacht. In so eine Sauce zu springen, was ist denn schon dabei?", erzählte er im Dschungeltelefon.

Dabei hat Eric selbst doch auch schon eine Prüfung verweigert. Er sorgte vor wenigen Tagen ebenfalls für Schlagzeilen, als er sich weigerte, seine gemeinsame Dschungelprüfung mit Peter Althof (66) durchzuziehen. Ihm war die Challenge allerdings nicht zu ekelig, er wollte einfach seinen ungeliebten Mit-Campern kein Essen einspielen.

