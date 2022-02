Bei Dominik Stuckmann (30) geht es offenbar heiß her! Der Unternehmer ist in der aktuellen Bachelor-Staffel als Rosenkavalier zu sehen und sucht die große Liebe. Dabei heizten ihm bis jetzt anscheinend nicht nur die bezaubernden Kandidatinnen ein: Auch die tropischen Temperaturen in Mexiko ließen den IT-Spezialisten ganz schön ölen. Das fiel auch den Fans auf: Sie beschwerten sich, dass Dominik in der Nacht der Rosen immerzu einen Anzug tragen muss!

Nach der Ausstrahlung der ersten beiden Folgen der Kuppelshow wurde deutlich: In Mittelamerika geht es ziemlich feuchtfröhlich zu. Auf Twitter überschlugen sich unterdessen die Kommentare zu Dominiks Schwitz-Action: "Das muss ja unglaublich heiß gewesen sein in Mexiko – die schwitzen alle!" Andere User forderten gleich eine andere Kleiderwahl für den Junggesellen. "Kann er sich jetzt was Bequemes und Luftiges anziehen, damit der Arme nicht mehr so schwitzen muss?", schrieb ein Zuschauer.

Viele weitere fanden aber gerade seine natürlichen Körperflüssigkeiten sehr authentisch! "Irgendwie ist der Typ normal: Bäuchlein, deftige Umkleide-Sprüche, schwitzen", witzelte ein User. Ein anderer Fan gab ebenfalls zu, dass es den meisten wohl ähnlich gehen würde: "Bei 30 Grad in Mexiko in so einem Anzug würdet ihr auch schwitzen wie Sau."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann und Valeria Pérez

RTL Dominik Stuckmann, der Bachelor 2022

