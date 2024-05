"Verhüten nicht": Wird Dominik Stuckmann etwa bald Papa?

Dominik Stuckmann (32) und Anna Rossow (35) hatten sich 2022 beim Bachelor kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Können sich die TV-Bekanntheiten auch gemeinsamen Nachwuchs vorstellen? Im Promiflash-Interview macht Anna deutlich: "Also die Uhr tickt so langsam!" Dominik scheint das ernst zu nehmen: "Wenn es kommt, dann kommt es. Wir planen es nicht, wir verhüten aber auch nicht, also gucken wir mal." Ob sich also bald ein Bachelor-Baby auf den Weg macht?

Zuletzt machten Krisengerüchte die Runde. Nachdem Dominik Fotos aus seinem Urlaub geteilt hatte und seine Liebste darauf nicht zu sehen war, fragte ein Fan via Instagram: "Bitte sagt uns ehrlich, habt ihr euch getrennt? Was ist mit Anna?" Dominik wollte darauf nicht wirklich eingehen: "Anna wird sich bestimmt bald bei euch melden." Mittlerweile ist bei den beiden aber wieder alles in bester Ordnung.

Auch wenn Dominik und Anna seit ihrer Teilnahme an der Kuppelshow als absolutes Traumpaar gelten, machte der Influencer im Promi Big Brother-Container eine Anspielung, dass das Paar schon mal kurz vor der Trennung stand. "Anna und ich, wir hatten eine schwierige Zeit. Bevor ich hier eingezogen bin, waren wir kurz davor, das Ganze zu beenden", gab er unter Tränen zu und betonte: "Durch ihr Feedback weiß ich jetzt, dass wir wieder auf einem sehr guten Weg sind. Ich liebe sie über alles!"

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim 27. RTL-Spendenmarathon 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Anna und Dominik nicht verhüten? Das ist doch toll, wenn sie sich ein Kind wünschen. Na ja, ich sehe das bei den Krisen, die sie immer wieder durchmachen, etwas kritisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de