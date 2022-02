Würde Harald Glööckler (56) rückblickend etwa anders handeln? Kurz vor seinem Exit im Dschungelcamp mussten der Modedesigner und seine einstige TV-Mitbewohnerin Anouschka Renzi (57) zur Ekel-Prüfung "Make memory great again" antreten. Nachdem der TV-Star von den beiden Moderatoren erfuhr, dass er dort allerdings in einem Behälter voller stinkender Fleischabfälle hätte sitzen müssen, verweigerte der überzeugte Vegetarier die Challenge. Bereut Harald mittlerweile seine Entscheidung?

"Ich möchte mit hoch erhobenem Haupt aus dem Camp schreiten und ich bin ja schon als König reingegangen und weder Königin noch Thronanwärter oder angehende Könige wälzen sich im Dreck oder essen extrem schreckliche Dinge", stellte Harald im Interview mit Promiflash klar. Dieses Verhalten passe in den Augen des gebürtigen Maulbronners nicht zur Würde eines Königs. Die Verweigerung bereut Harald also keinesfalls. "Ich bin meiner Überzeugung treu geblieben und was mir wichtig war: Ich wollte den Menschen eine andere Facette von mir zeigen", stellte der 56-Jährige klar. Und das ist ihm auch gelungen.

Doch hat Harald überhaupt damit gerechnet, dass er so weit im Dschungel kommen würde? "Ich habe nicht erwartet, dass ich nicht so weit komme", gab er offen zu. Wenn der Unternehmer etwas in Angriff nehme, dann zieht er es auch bis zum Schluss durch. "Allerdings habe ich auch von Anfang an gesagt, ich möchte als Gewinner und nicht unbedingt als Sieger herausgehen – wenn es geht natürlich als beides", erklärte Harald.

