Es war eine Riesenüberraschung für ihre Fans! Kate Merlan (34) und Jakub Jarecki bewiesen sich in der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P. gegenseitig ihre Liebe. Beim Wiedersehen des TV-Treuetests gaben die beiden überglücklich ihre Verlobung bekannt – und verkündeten jetzt, dass sie geheiratet haben. Doch die Trauung liegt schon eine Weile zurück: Promiflash verriet Kate jetzt, dass die Feier schon im November stattfand.

"Die Hochzeit war der schönste Tag in unserem Leben", freute sich Kate im Gespräch mit Promiflash. Doch wer glaubt, dass die beiden sich zum Jahresbeginn getraut haben, irrt offenbar: "Die Trauung liegt schon fast drei Monate zurück. Wir konnten aber zum Glück alles geheim halten." Denn Kate und Jakub haben bereits am 18. November geheiratet – exakt ein Jahr, nachdem das Paar zusammengekommen ist: "Wir wollten unbedingt an unserem ersten Jahrestag heiraten."

Die erste Zeit als Frischvermählte wollten Kate und Jakub ganz für sich haben, betonte die Beauty: "Es war zwar schwer für mich, drei Monate lang die Klappe zu halten, aber dafür konnten wir unser Glück auch in Ruhe genießen." Jetzt freuen sie sich aber sehr, ihren Liebesschwur auch mit ihren Fans zu teilen, sagte die ehemalige Kampf der Realitystars-Finalistin abschließend.

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

Könnt ihr nachvollziehen, dass Kate und Jakub ihre Hochzeit so lange für sich behalten haben? Ja, das verstehe ich voll! Nein, das hat mich schon etwas gewundert. Abstimmen Ergebnis anzeigen



