Wir beim zweiten Anlauf alles besser? Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) verzückten im vergangenen Jahr ihre Fans mit tollen Liebesnews: Denn das einstige Traumpaar hatte die verflossenen Gefühle offenbar wiederentdeckt und startete einen neuen Versuch. Auch wenn sich die beiden dabei anfangs wohl alles andere als sicher waren, scheint es die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Jenny erzählte jetzt, dass ihre neue Beziehung mit Ben viel reifer sei.

Im Gespräch mit dem Magazin People plauderte die Sängerin jetzt darüber, wie sich der Neuanfang mit ihrem Liebsten anfühlt: "Wir sind jetzt älter, klüger und ein ganzes Stück erfahrener. Wir sind an ganz anderen Punkten im Leben als damals, haben Kinder und ein ganz anderes Bewusstsein." Das alles führe dazu, dass ihre Partnerschaft heute viel erwachsener sei als beim ersten Anlauf vor 20 Jahren.

Daher freue sie sich sehr, dass sich alles so ergeben habe, wie es jetzt ist, betonte die "Jenny From the Block"-Interpretin: "Es ist einfach wundervoll, dass alles genau so gelaufen ist, und auch noch zu genau dem Zeitpunkt, an dem wir es vollkommen wertschätzen können." Jetzt hätten sie als Paar die Möglichkeit, sich zu feiern und zu respektieren, sagte Jennifer abschließend.

Jennifer Lopez, Instagram Jennifer Lopez im Januar 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez

