Die Zeit im südafrikanischen Dschungel hat Spuren bei Eric Stehfest (32) hinterlassen! Über zwei Wochen lang kämpfte sich der ehemalige GZSZ-Darsteller mit seinen Mit-Campern Filip Pavlovic (27) und Manuel Flickinger (33) bis in das Finale des diesjährigen Dschungelcamps durch. Weil neben Reis und Bohnen nicht besonders viel auf der Speisekarte stand, purzelten auch dieses Jahr wieder ordentlich die Kilos. In einem Interview verriet Eric nun, was seine Waage nach der Zwangsdiät anzeigt.

Nach seinem Auszug aus dem Dschungel erzählte Eric gegenüber RTL, wie sich die unfreiwillige Schlankheitskur auf seinen Körper ausgewirkt hat. "Sieben oder acht Kilo sind runtergegangen. Das ist schon ordentlich!", findet der Zweitplatzierte. Obwohl er dieses Körpergewicht aus alten und eher unschönen Zeiten kenne, sei Eric heute jedoch nicht unbedingt unzufrieden mit seinem momentanen Spiegelbild. "Dr. Bob hat mir eben auch gesagt, dass wir so jetzt eigentlich in einem ungeheuer gesunden Zustand sind und dass man es ruhig so beibehalten könnte" erklärte er und fügte hinzu, dass er gegen zwei, drei Kilo mehr jedoch nichts einzuwenden hätte.

Ebenso wie Eric bekam auch dessen Mit-Finalist Manuel die mickrigen Mahlzeiten im Dschungelcamp zu spüren. "Ich habe jetzt noch 61,5 Kilo und ich war bei 66", verriet der Prince Charming-Teilnehmer – damit hat auch er nach seinem 16-tätigen Dschungelaufenthalt fast fünf Kilo abgespeckt.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest im Dschungelcamp

RTL Eric Stehfest, Dschungelcamp-Kandidat 2022

RTL / Stefan Menne Manuel Flickinger und Eric Stehfest im Dschungelcamp

