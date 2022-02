Heute Abend ist es endlich so weit! Seit zwei Wochen kämpfen die deutschen Stars und Sternchen im Dschungelcamp um die beliebte Dschungelkrone und lieferten sich schon die ein oder andere Schlammschlacht. Nachdem in der gestrigen Folge Harald Glööckler (56) und Peter Althof (66) das Camp verlassen mussten, bleiben noch Eric Stehfest (32), Manuel Flickinger (33) und Filip Pavlovic (27) als Anwärter auf den Thron übrig. Doch wer wird heute Abend das Zepter an sich reißen dürfen?

Im Halbfinale ging es noch einmal richtig drunter und drüber. Vor allem Eric war etwas aufgewühlt, nachdem er sich an schlimme Ereignisse der Vergangenheit erinnert hatte: Seine Frau Edith wurde früher einmal vergewaltigt, was das Leben der beiden veränderte und die Beziehung auf die Probe stellte. "Alles wofür man vorher Leidenschaft hatte, flammt nicht mehr so sehr", gab der GZSZ-Star ehrlich zu.

Aber auch abseits der traurigen Geschichten gab es viel Action: Alle Kandidaten der Herrenrunde mussten zu einer feuchtfröhlichen Dschungelprüfung antreten und auf einer rutschigen Rampe voller Hindernisse um ihre Sterne kämpfen. Dabei hatten die Männer aber richtig Erfolg: Sie konnten sich alle Sterne sichern! Nun ist das Dschungelcamp fast vorüber – wer soll laut euch heute die Krone bekommen? Stimmt ab!

RTL Filip Pavlovic und Manuel Flickinger im Dschungelcamp

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest und Manuel Flickinger bei der Dschungelprüfung

