Was macht die Trennung von Melanie Müller (33) und Mike Blümer mit ihren Kindern? Diese Frage haben sich bestimmt schon einige Fans gestellt, denn: Im November wurde bekannt, dass die Ehe der Schlagersängerin und ihres Mannes endgültig in die Brüche gegangen ist. Die beiden hatten im Jahr 2014 geheiratet und ihre Liebe dann 2017 mit Töchterchen Mia Rose gekrönt. 2019 folgte Sohnemann Matty. Somit sind Melanie und Mikes Kids heute vier und zwei Jahre alt. Wie kommen sie mit der Scheidung ihrer Eltern zurecht?

Genau über dieses Thema sprach die Reality-TV-Queen jetzt in dem Format "Blondhörig" auf YouTube: "Solange die Kinder rausgehalten werden, ist alles gut. Ich tue gerade alles, damit es ihnen gut geht", stellte Melanie vorab klar. Fragen die beiden Kleinkinder denn viel nach, was aktuell zwischen Mama und Papa los ist? "Komischerweise nicht", offenbarte die 33-Jährige. "Ich habe viele Freunde, die sie immer ablenken mit Geschenken oder sie machen was Witziges mit ihnen. Aber selbst in ruhigen Phasen fragen die gar nicht nach."

Melanie hat auch eine Theorie, woran das liegen könnte: "Bei uns war natürlich das letzte halbe Jahr so viel Terror, so viel Streit, dass selbst der Hund sich schon in der Küchenecke versteckt hatte." Irgendwann hätten sie und Mike beschlossen, dass es so zu Hause nicht mehr weitergehen kann. "Seitdem sind die Kinder wieder sehr entspannt, die Hunde sind entspannt...", betonte die einstige Dschungelcamp-Siegerin.

Mike Blümer und Melanie Müllers Kinder Matty und Mia Rose

Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Melanie Müllers Kinder Matty und Mia Rose

