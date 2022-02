Hannah Kerschbaumer (29) spricht offen über ihre Dating-Erfahrungen. Der Film "Tinder-Schwindler" erobert seit Anfang Februar die Netflix-Charts – und wird momentan heiß diskutiert. In der Doku geht es um einen Betrüger namens Simon Leviev, der sich auf der Flirt-App als wohlhabender Geschäftsmann ausgibt. Nachdem er die Frauen um den Finger gewickelt hat, zieht er jedes Mal die gleiche Masche ab – und bringt sie um ihr Geld. Auch Ex-Bachelor-Babe Hannah lernte Simon einst kennen...

Auf TikTok erzählte die ehemalige Rosenanwärterin, dass sie den Schwindler im Jahr 2017 auf Tinder gematcht habe. Die beiden haben zahlreiche Nachrichten ausgetauscht – und zunächst habe er einen netten Eindruck auf Hannah gemacht. "Dann wurde es auch schon so ein bisschen komisch. Er wollte mich einfliegen lassen. Zu dem Zeitpunkt war er in Wien", berichtete sie. Doch die Influencerin habe damals nicht zugestimmt: "Natürlich nicht! Weil sorry, er könnte ein Serienmörder sein und mich verschleppen?"

Doch Simon ließ nicht locker: Er habe Hannah daraufhin andauernd seinen aktuellen Standort geschickt. "Und so komische Bilder von sich selbst, obwohl ich nie danach gefragt habe", führte sie weiter aus. Einige Zeit später habe sich die 29-Jährige aber doch noch auf ein Date mit dem Betrüger eingelassen. Davon wolle sie ihren Fans auch zeitnah berichten.

