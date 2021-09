Hannah Kerschbaumer (29) geht mit ihrem Handicap ganz offen um! Schon bei Der Bachelor hatte sie gegenüber Niko Griesert (31) offenbart: Sie trägt an einem Fuß eine Prothese. Der Grund: Sie hatte einen Rasenmäherunfall im Alter vier Jahren. Von dem kleinen Manko lässt sich die Berlinerin aber keineswegs die Lebensfreude nehmen – ganz im Gegenteil! Sie würde sogar gerne bei Let's Dance mitmachen. Nun könnte sie den Weg für ihre Tanzkarriere ebnen: Hannah soll bald eine neue Fußprothese bekommen.

"Ich habe heute einen wichtigen Termin anstehen, und zwar einen Prothesentermin", erzählt die Beauty in ihrer Instagram-Story aufgeregt. Sie verrät außerdem, dass ihre derzeitige Prothese nicht immer ganz so ihren Zweck erfüllt, wie sie es sich wünsche. "Ich könnte endlich mal eine Prothese kriegen, die richtig gut für mich ist und in der ich richtig gut laufen kann", erzählt sie zuversichtlich.

Der Umstand, dass sie eine Prothese tragen muss, bereitete Hannah einst nicht nur beim Laufen Sorgen. Auch bei Dates hatte sie das eine oder andere Mal mit den Vorurteilen ihrer Dating-Partner zu kämpfen. "Ich hatte Männer, die gesagt haben, dass sie das nicht gut finden und keine Frau haben wollen, die beispielsweise keine High Heels anziehen kann", hatte sie im Einzelinterview bei "Der Bachelor" zugegeben.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im September 2021

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und Christoph Sander im August 2021

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Internet-Star

