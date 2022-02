Große Trauer um Destinee LaShaee. Die US-Amerikanerin war in der siebten Staffel von "Mein Leben mit 300 Kilo" zu sehen. Damals wog sie 317 Kilo – doch nur kurz nach der Show sagte sie ihrem Übergewicht den Kampf an. Sie schaffte es sogar, über 200 Kilogramm abzunehmen. Wie sie das geschafft hat, präsentierte sie ihren Fans regelmäßig auf Social Media. Doch nun wird bekannt: Destinee ist im Alter von nur 30 Jahren verstorben.

Das bestätigte Wayne Compton, der Bruder der Transfrau auf Facebook. "Ich akzeptiere dich so, wie du bist. Ich akzeptiere jeden Fehler, der mit dir kommt. Es tut mir leid, dass du dich allein gefühlt hast. Es tut mir leid, dass du dachtest, dass du niemanden hast, an den du dich wenden kannst. Es tut mir leid, dass du dachtest, du hättest keine andere Option", schrieb er in seinem Statement. Dazu teilte er eine Reihe von gemeinsamen Bildern mit Destinee. Die TV-Bekanntheit, die bürgerlich Matthew Ventress heißt, starb am Todestag ihrer Schwester Destiny.

Destinee hatte in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen. In dem Reality-Format sagte sie einst: "Ich habe das Gefühl, dass alles, was ich tue, ist zu versuchen, meiner Depression und dem Schmerz an diesem Punkt zu entkommen. Essen ist das Einzige, das mir dabei hilft, das zu tun." Der Sender TLC erklärte in einem Statement zu ihrem Tod: "Unser tiefstes Mitgefühl gilt in dieser schwierigen Zeit der Familie und den Angehörigen von Destinee."

Anzeige

Instagram / destineelashaee2018 Destinee LaShaee, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / destineelashaee2018 Destinee LaShaee, "Mein Leben mit 300 kg"-Star

Anzeige

Instagram / destineelashaee2018 Destinee LaShaee im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de