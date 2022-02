Diese beiden können die Finger offenbar nicht voneinander lassen! Seit Sommer vergangenen Jahres ist Jonah Hill (38) wieder frisch verliebt: In der Surflehrerin Sarah Brady hat der Schauspieler wohl seine Mrs. Right gefunden. Seitdem stellen die beiden ihre Liebe regelmäßig zur Schau – sogar ihr Red-Carpet-Debüt gaben die Turteltauben bereits. Nun wurden Jonah und Sarah beim Fummeln am Strand abgelichtet!

Paparazzi fotografierten das Paar, wie es einen entspannten Tag am Strand verbrachte. Am Montag ließen Jonah und Sarah es sich auf Hawaii richtig gut gehen und genossen ihre Zweisamkeit. Dabei kam es auch zu reichlich Körperkontakt – zwischenzeitlich packte die Blondine dem "The Wolf of Wall Street"-Darsteller beherzt an den Po. Scheint so, als wären die beiden immer noch verliebt wie am ersten Tag.

Dass Jonah für seine Herzdame die ganz großen Gefühle hegt, macht er auf Social Media immer wieder deutlich. "Danke dafür, dass du der unterstützendste und beste Mensch bist. Ich liebe dich", schrieb er beispielsweise zu einem Instagram-Foto der beiden im Dezember 2021.

MEGA Jonah Hill und Sarah Brady im Februar 2022 auf Hawaii

MEGA Jonah Hill und Sarah Brady

MEGA Jonah Hill im Februar 2022 auf Hawaii

