Jonah Hill (37) und Sarah Brady zeigen mit ihren Outfits, dass sie zusammengehören. Der "The Wolf of Wall Street"-Darsteller macht kein Geheimnis daraus, wie verliebt er in seine neue Freundin ist. Nachdem er und seine Verlobte Gianna Santos sich getrennt hatten, fand er mit Sarah sein Glück und teilt dies seit einigen Monaten mit der Welt. Jetzt traten die beiden Turteltauben im Partnerlook auf den roten Teppich.

Bei der Premiere seines neuen Films "Don't Look Up" in New York setzte der Schauspieler auf einen pastellblauen Anzug – seine Begleiterin trug das gleiche Outfit. Sogar die Schuhe der beiden, schimmernde türkisfarbene Loafer, waren identisch. Ein Hemd hatte Jonah unter seinem Blazer nicht an und gewährte somit freien Blick auf eine große Tätowierung auf seiner Brust. Zudem zierte eine auffällige Silberkette seinen Hals, und seine Jacke war genauso wie die seiner Partnerin mit mehreren kleinen Broschen geschmückt.

Ein Blickfang bei der Filmpremiere war auch Jennifer Lawrence (31), die in dem Streifen an der Seite von Leonardo DiCaprio (47) die Hauptrolle spielt. Die schwangere Darstellerin strahlte auf dem Red Carpet und präsentierte ihre wachsende Babykugel in einer glitzernden Robe. In welcher Schwangerschaftswoche sich die Schauspielerin mittlerweile befindet, ist jedoch nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Jonah Hill und seine Freundin Sarah Brady

Anzeige

Getty Images Jonah Hill und seine Freundin Sarah Brady

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Don't Look Up" in New York City, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de