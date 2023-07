Jonah Hill wurde erstmals nach Vorwürfen seiner Ex gesichtet

Wie geht es Jonah Hill (39) nach den Vorwürfen? Der Schauspieler steht seit vergangener Woche in den Schlagzeilen. Der "Wolf of Wallstreet"-Darsteller war 2021 mit Sarah Brady zusammengekommen, inzwischen ist der US-Amerikaner mit Olivia Miller liiert. Rund ein Jahr nach der Trennung macht die Surflehrerin heftige Anschuldigungen: Er soll sich frauenfeindlich verhalten haben. Jetzt lässt sich Jonah erstmals in der Öffentlichkeit blicken.

Daily Mail liegen Bilder vor, die den 39-Jährigen am Sonntag am Strand von Malibu zeigen. Jonah war Surfen und ließ am Strand seine Seele baumeln. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, dass ein kleines Lächeln über sein Gesicht huschte. Jonah verbrachte den Tag mit seinen Freunden und ließ es sich gut gehen.

Doch Sarah ist die nicht die Einzige, die mit ihrem Ex abrechnet. Alexa Nikolas (31) hatte behauptet, von ihm auf einer Party belästigt worden zu sein. Auf Twitter hatte sie erzählt, dass Jonah die damals 16-jährige Zoey 101-Darstellerin ungefragt geküsst haben soll.

Anzeige

Getty Images Jonah Hill während einer Preisverleihung

Anzeige

Getty Images Jonah Hill mit Sarah Brady bei der Premiere von "Don't Look Up", Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Alexa Nikolas bei einem Event in Burbank im Februar 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de