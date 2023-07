Wegen Baby: Deshalb wartete Jonah Hills Ex mit den Vorwürfen

Sarah Brady wählte den Zeitpunkt ganz genau! Die Kalifornierin war etwa ein Jahr mit Jonah Hill (39) liiert gewesen. Doch die Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Der Schauspieler ist mittlerweile wieder neu vergeben und wurde vergangenen Monat sogar Vater. Doch vor wenigen Tagen erhob seine Ex schwere Vorwürfe gegen den "War Dogs"-Darsteller. Sarah behauptete unter anderem, dass Jonah ein Narzisst sei. Nun erklärte die Surflehrerin, warum sie so lange gewartet hatte, bevor sie damit an die Öffentlichkeit ging.

Die 26-Jährige veröffentlichte am Sonntag in ihrer Instagram-Story eine Sprachnachricht. Darin erklärte sie, dass sie aus Respekt vor der Schwangerschaft von Jonahs aktueller Freundin Olivia Millar gewartet habe, bis sie die Vorwürfe teilte. "Ich wollte nicht, dass sie das alles sehen muss, während sie schwanger ist, weil ich nicht wusste, wie viel Stress das für sie und ihr Baby bedeuten würde", begründete Sarah ihre Entscheidung.

Vergangenes Wochenende hatte Sarah Screenshots gepostet, in denen sie ihren einstigen Freund als "frauenfeindlichen Narzissten" betitelt. Laut ihr habe Jonah ihr unter anderem verboten, Bikinibilder von sich ins Netz zu stellen oder mit anderen Männern surfen zu gehen.

Jonah Hill, Schauspieler

Jonah Hill während eines Film Festivals in Berlin

Sarah Brady, März 2023

