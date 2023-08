Drastisch abgenommen: Freunde sorgen sich um Jonah Hill!

Geht es ihm gut? Hinter Jonah Hill (39) liegen turbulente Wochen. Im Juli war seine Ex-Freundin Sarah Brady mit schweren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gegangen. Sie warf dem Schauspieler unter anderem emotionalen Missbrauch vor – was in den sozialen Medien einen regelrechten Shitstorm auslöste. Seither lässt der "21 Jump Street"-Star extrem die Pfunde purzeln – und das versetzt seinen engen Kreis nun offenbar in große Sorge!

Das berichtet jetzt unter anderem Radar Online. Eine dem 39-Jährigen nahestehende Quelle befürchtet, dass Jonahs drastischer Gewichtsverlust eine Stressreaktion auf die hartnäckigen Missbrauchsvorwürfe sei. "Jonah hat in letzter Zeit so viel durchgemacht und musste mit ansehen, wie sein Name durch den Dreck gezogen wurde", erklärt der Tippgeber gegenüber dem Newsportal und fügt hinzu: "Die Befürchtung ist, dass er Essen benutzt, um mit seinen Ängsten umzugehen."

Darüber hinaus spekulierte ein Facharzt darüber, dass der Schauspieler in den letzten Monaten wohl mindestens 18 Kilo abgenommen habe und auch weiterhin abzunehmen scheint. "Er hat zu schnell zu viel Gewicht verloren", meint der Mediziner.

Getty Images Jonah Hill und Sarah Brady im Dezember 2021

Getty Images Jonah Hill im Januar 2017

Getty Images Jonah Hill, US-amerikanischer Schauspieler

