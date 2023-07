Nach Ex-Vorwürfen: Kyle Sandilands schießt gegen Jonah Hill!

Böses Blut im Anmarsch? Im Oktober 2021 gab Jonah Hill (39) seine Beziehung zur Surferin Sarah Brady bekannt – nach einem Jahr war allerdings schon wieder alles aus und vorbei. Inzwischen geht der Schauspieler seit fast einem Jahr mit seiner neuen Partnerin Olivia Miller durchs Leben. Letzten Monat wurden die zwei erstmals Eltern. Doch nun ging seine Ex mit schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit – und auch Kyle Sandilands (52) wettert jetzt gegen Jonah!

Am Montag gab der Moderator in der "Kyle And Jackie O"-Radioshow preis, dass ihn das öffentliche Drama um den 39-Jährigen schockiere. "Es schien so, als wäre er ein ganz normaler Star", erklärte Kyle. Anschließend bezeichnete er den Schauspieler als "fetten krankhaft fettleibigen Irren, der dieser heißen Surferin sagt, was sie tun und lassen hat". Seine Co-Moderatorin Jackie O (48) gestand unterdessen, dass sie von dem Skandal nicht sonderlich überrascht sei: "Da war schon immer etwas mit diesem Kerl, meinst du nicht auch?"

Vor wenigen Tagen teilte Sarah eine virale TikTok-Botschaft eines Psychologen zum Thema "Grenzen setzen", nachdem sie dem "Wolf of Wallstreet"-Star "emotionalen Missbrauch" vorgeworfen hatte. In einer Reihe von Instagram-Storys beschuldigte die Surferin Jonah zudem, sie während ihrer Beziehung "mit psychologischen Taktiken manipuliert" zu haben.

Getty Images Jonah Hill mit Sarah Brady bei der Premiere von "Don't Look Up", Dezember 2021

Getty Images Kyle Sandilanfs, Moderator

Instagram / sarahhbrady Sarah Brady, März 2023

