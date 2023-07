Alexa Nikolas führt Vorwürfe gegen Jonah Hill weiter aus

Alexa Nikolas (31) erinnert sich an den Vorfall mit Jonah Hill (39) zurück. In den vergangenen Wochen hatte zunächst die Ex-Freundin des Schauspielers, Sarah Brady, schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Wenig später sprach sich auch Alexa öffentlich gegen den "Superbad"-Star aus und berichtete, er habe sie, als sie 16 Jahre alt gewesen war, belästigt. Jetzt führt Alexa den Vorfall mit Jonah weiter aus.

In dem Podcast "Off the Rails" spricht die Zoey 101-Schauspielerin ausführlich über die Vorwürfe. "Er steckte seine Zunge direkt in meinen Mund. Ich erinnere mich nur daran, wie sie sich bewegte. Es war wirklich intensiv", behauptet Alexa. Die 31-Jährige sei daraufhin "erschrocken und irgendwie angewidert" gewesen. Diesen Moment werde sie "nie vergessen", weil man "solche Dinge nicht vergisst."

Jonah weist derweil alle Vorwürfe von sich. Seine Anwälte veröffentlichten kürzlich ein Statement, das Mirror vorliegt. "Diese erfundene Geschichte über meinen Klienten riecht nach einem Versuch, als ehemaliger Kinderstar jetzt noch mal 15 Minuten Ruhm zu bekommen", stellten sie klar.

Anzeige

Getty Images Jonah Hill auf der Berlinale im Februar 2019

Anzeige

Instagram / matchthesource Alexa Nikolas im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de