Große Trauer um Ivan Reitman (75). Der gebürtige Kanadier hatte sich zu Lebzeiten einen großen Namen als Regisseur in der Filmbranche gemacht. Seinen Durchbruch schaffte er 1978 mit dem Streifen "Ich glaub', mich tritt ein Pferd". Zu seinen größten Erfolgen zählen unter anderem die Fantasy-Komödie Ghostbusters und der Film "Animal House". Doch nun wurde die tragische Nachricht bekannt gegeben: Reitman ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

Das bestätigten seine Angehörigen nun gegenüber Associates Press. Am Samstag soll der Filmemacher friedlich im Schlaf verstorben sein. "Unsere Familie trauert um den unerwarteten Verlust eines Ehemannes, Vaters und Großvaters, der uns gelehrt hat, immer die Magie im Leben zu suchen", ließen seine Liebsten in einem offiziellen Statement verlauten. Nach den tragischen Ereignissen ist es seiner Familie wichtig, das Vermächtnis von Reitman weiterhin zu wahren: "Während wir im Stillen trauern, hoffen wir, dass diejenigen, die ihn durch seine Filme kannten, ihn immer in Erinnerung behalten werden."

Auch Tom Rothman, Vorsitzender der Sony Pictures Motion Pictures Group, meldete sich nach Bekanntwerden der traurigen Neuigkeit zu Wort. "Ivan Reitman war ein untrennbarer Teil des Vermächtnisses dieses Studios und vor allem auch ein guter Freund. Er war ein großartiges Talent und ein noch großartigerer Mensch. Wir werden ihn schmerzlich vermissen", lauteten seine Worte.

Anzeige

Getty Images Ivan Reitman, Filmproduzent

Anzeige

Getty Images Jason Reitman (l.) mit seinem Vater Ivan Reitman (r.)

Anzeige

Getty Images Ivan Reitman, Filmregisseur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de