"Schreckensherrschaft": Anna Faris litt unter Regisseur

Anna Faris (45) berichtet über eine schreckliche Erfahrung am Set. Seit Jahren gilt sie als erfolgreiche Schauspielerin: Mit der "Scary Movie"-Filmreihe gelang Anna vor über 20 Jahren der große Durchbruch. Danach stand sie unter anderem für "AbServiert" oder "House Bunny" vor den Kameras. Doch trotz ihres Mega-Erfolgs musste sie auch mit den Schattenseiten des Filmbusiness kämpfen: Anna verriet jetzt, wie schwer ihr die Zusammenarbeit mit einem Regisseur fiel!

In ihrem Podcast "Unqualified" sprach Anna gemeinsam mit Lena Dunham (36) über ihre schwere Zeit am "My Super Ex-Girlfriend"-Set: "Eine meiner schlimmsten Erfahrungen war mit Ivan Reitman (✝75). Ich meine, die Vorstellung, eine Komödie unter dieser Schreckensherrschaft zu drehen – er war ein Schreihals." Auch verriet die 45-Jährige, dass sie an ihrem ersten Drehtag zu spät kam, weil ihr Kostüm beschädigt wurde, woraufhin der bereits verstorbene Regisseur ausfallend wurde: "Ich fühlte mich wütend und verletzt, gedemütigt und angegriffen."

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Anna von ihren schrecklichen Erlebnissen am Set sprach – 2017 erzählte sie ebenfalls in ihrem Podcast, dass ein Regisseur sie unsittlich an ihrem Gesäß berührte: "Ich habe mich klein gefühlt. Das hätte er dem Hauptdarsteller nicht angetan." Wer der Regisseur war, verriet die Ex von Chris Pratt (43) allerdings nicht.

Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

Getty Images Ivan Reitmann, Regisseur

Getty Images Anna Faris auf der Premiere von "Overboard", 2018

