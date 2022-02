Kim Gloss (29) deckt sich in ihrer Schwangerschaft mit neuen Klamotten ein! Die Influencerin verkündete erst vor wenigen Wochen, dass sie wieder Nachwuchs erwartet. Bereits mit ihrem Ex Rocco Stark (35) hat sie eine gemeinsame Tochter namens Amelia. Jetzt freut sie sich mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin auf ihr zweites Baby. Doch bevor das Kind zur Welt kommt, shoppt Kim noch mal ordentlich für sich!

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty nun Eindrücke ihres Dubai-Urlaubs. Offenbar verbringt sie ihre Zeit nicht nur gerne am Strand, sondern auch in der Mall. Mit unzähligen Taschen beendeten Kim und Alex die gemeinsame Shopping-Tour. Daraufhin verriet die Schwangere aber auch einen der Gründe, warum sie momentan so viel einkauft.

"Meine Füße sind in der Schwangerschaft jetzt schon so dick geworden. Ich habe mir gestern Latschen geholt – eine Nummer größer. Die Schuhe fangen an zu drücken", erzählte Kim ihrer Community ehrlich. Ihren Umstand sieht man ihr mittlerweile auch an: Total stolz präsentierte Kim nämlich ihren runden Babybauch auf den Bildern.

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexandern Beliaikin im Januar 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alex

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Reality-TV-Star

