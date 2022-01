Diese süße Nachricht von Kim Gloss (29) versetzt die VIP-Welt in Jubelstimmung! Nachdem sich die Sängerin am Donnerstagmorgen mit einem verdächtigen Foto samt Mini-Wölbung am Bauch bei ihren Fans gemeldet hatte, wurde bereits spekuliert, dass sie wieder schwanger sein könnte. Und tatsächlich: Noch am Abend bestätigte die einstige DSDS-Kandidatin die Babynews mit einem Social-Media-Post. Dass Kim ein zweites Kind erwartet, freut aber nicht nur sie selbst und ihren Ehemann Alexander Beliaikin – auch viele andere Promis rasten vor Glück fast aus.

"Ich bin so, so glücklich. Alles Liebe dieser Erde", schrieb beispielsweise Jessica Haller (31) unter Kims Beitrag auf Instagram und fügte ihren Worten jede Menge Herzchen-Emoji hinzu. Auch Angelina Pannek (29) meldete sich mit guten Wünschen. "Awww – herzlichen Glückwunsch", kommentierte sie und lobte vor allem das "schöne" Bild der kleinen Familie. Fiona Erdmann (33), die ebenfalls gerade schwanger ist, ließ es sich auch nicht nehmen, der Musikerin zu dem freudigen Umstand zu gratulieren. "Ich freue mich wahnsinnig für euch! Herzlichen Glückwunsch an dich und deinen Mann und eine wunderschöne Schwangerschaft", gab sie Kim mit auf den Weg.

Neben den zahlreichen Kommentatoren mit blauem Verifizierungshaken – zu denen auch noch Clea-Lacy Juhn (30), Kisu (30), Maddy Nigmatullin (26) und Co. gehören – feiern aber auch die Fans mit der 29-Jährigen und ihrem Partner. Innerhalb weniger Stunden sammelte der Baby-Verkündungspost fast 90.000 Likes.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit Babybauch

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2021

ActionPress Fiona Erdmann, Model

