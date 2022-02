Das hat ihnen nicht so gut gefallen! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit Kendall Jenner (26) ist nicht nur ein Reality-TV-Star. Die Beauty ist auch erfolgreiches Model und lief unter anderem für Victoria's Secret über den Laufsteg. Im Gegensatz zu ihren Schwestern, beispielsweise Khloé Kardashian (37) oder auch Kylie Jenner (24), ist sie für ihre eher natürlichen Looks bekannt. Nun griff sie aber etwas tiefer in ihre Schminktasche: Und die Fans kritisierten Kendall daraufhin sofort für ihr Make-up!

Die 26-Jährige schaute den Super Bowl 2022 gemeinsam mit ihrem Beau Devin Booker (25) und ihren Freunden Hailey (25) und Justin Bieber (27) im Stadion. Die vier schienen eine Menge Spaß zu haben, doch das Einzige worauf ihre Fans auf den Bildern achten konnten, waren Kendalls Lippen. Diese malte sie nämlich ziemlich deutlich über. "Das ist so schlimm", oder: "Kylie soll ihr beibringen, wie man die Lippen richtig übermalt", lauteten nur zwei der kritischen Kommentare auf Twitter.

Ein anderer User meinte, dass sie mittlerweile zu viele Eingriffe in ihrem Gesicht gehabt habe. "Sie sieht auch ohne das alles gut aus. Sie muss jetzt damit aufhören." Für Devin ist Kendall aber so oder so die "schönste Frau", wie er im November mit seinem Liebesposting im Netz betonte.

Getty Images Devin Booker, Justin Bieber, Hailey Bieber und Kendall Jenner

Getty Images Kendall Jenner beim Super Bowl 2022

Instagram / dbook Devin Booker und Kendall Jenner im November 2021

