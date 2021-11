Devin Booker (25) möchte seine Liebe zu Kendall Jenner (26) mit der ganzen Welt teilen. Kürzlich feierte die gebürtige Kalifornierin ihren Geburtstag, zu dem die ganze Kardashian-Jenner-Familie der Beauty gratulierte. So veröffentlichten beispielsweise Kim (41), Khloe (37) und Kylie (24) jeweils einen Post, in dem sie von ihrer Schwester schwärmten. Selbstverständlich ließ es sich auch der 25-Jährige nicht nehmen, dem Model seine Glückwünsche auszurichten. Mit einigen süßen Pärchenfotos gratulierte Devin seiner Herzdame jetzt zum Geburtstag.

In seiner Instagram-Story teilte der Basketballspieler nun gleich zwei gemeinsame Fotos mit Kendall. Während das Paar auf dem ersten Bild augenscheinlich gemeinsam im Urlaub war, umarmte Devin die Beauty auf dem zweiten Foto von hinten. "Die allerschönste Frau", betitelte Devin einen der Schnappschüsse außerdem. Zudem verwendete er einen Kronen-Emoji, mit dem er wohl ausdrücken wollte, dass Kendall seine Königin ist.

Auch Kendalls Mutter Kris (65) fand in ihrem Geburtstagspost liebevolle Worte: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine erstaunliche, freundliche, fürsorgliche, mitfühlende, kluge, großartige, intelligente, liebevolle, brillante, innerlich und äußerlich schöne, coole, stylishe Tochter", schrieb die 65-Jährige zu einer ganzen Reihe an Kinderfotos des Geburtstagskindes. "Danke für jede einzelne Erinnerung, die wir gemeinsam gemacht haben und dafür, dass du immer für mich da warst", schwärmte der Keeping up with the Kardashians-Star weiter.

Anzeige

Instagram / dbook Kendall Jenner und Devin Booker im November 2021

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de