Daniel Fehlow (46) erlebte auch die Schattenseiten des Ruhms! 1996 wurde der Berliner durch die Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten in Deutschland bekannt. In der beliebten Daily verkörpert der 46-Jährige seitdem den Leon Moreno, der schon so manches Drama erlebte. Doch auch privat machte der TV-Star dank seiner Berühmtheit einiges durch: Daniel wurde zeitweise von extremen GZSZ-Fans verfolgt und sogar belästigt!

Das verriet der Ehemann von Jessica Ginkel (41) jetzt im Interview mit Bild: "Das kenne ich natürlich noch aus meiner jüngeren GZSZ-Zeit, als ich anfing und noch als Teenie-Star existierte!" Damals hätten Fans herausgefunden, wo er wohnte und vor seiner Wohnung gewartet, erinnerte sich Daniel: "Sie haben mich auch angerufen, sind mir in der Bahn hinterhergefahren. Das habe ich alles erlebt!"

Zwar habe der heutige Zweifachpapa damals nie die Polizei rufen müssen – zu unangenehmen Situationen sei es aber dennoch gekommen, wie Daniel erklärte: "Es gab aber mal ein paar Typen, die ein bisschen eifersüchtig darauf waren, dass ihre Frauen oder ihre Freundinnen damals den Leon aus GZSZ toll fanden. Die haben dann blöde Sprüche abgelassen. Mir wurde auch Gewalt angedroht!"

TVNow/ Rolf Baumgartner Maria Wedig und Daniel Fehlow als Nina und Leon bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Leon (Daniel Fehlow) und Verena (Susan Sideropoulos) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

RTL / Oliver Ziebe Daniel Fehlow, Schauspieler

