Was hat Melanie Müller (33) geplant? Die TV-Bekanntheit hat einige schwere Monate hinter sich. Ende November 2021 machten sie und ihr Mann Mike Blümer ihr Ehe-Aus publik. Seitdem zeigte sich die Zweifach-Mutter im Netz so emotional wie nie und machte kein Geheimnis daraus, dass es ihr nicht gut geht. Auch wenn sie bereits neues Liebesglück gefunden hat, deutete sie nun an, sich erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Mellis Manager erklärte nun, was es damit auf sich hat!

"Aktuell entspannt Melanie erst einmal und will auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Sie möchte mit der Vergangenheit und ihrer alten Beziehung abschließen. Ihr Wunsch ist es jetzt, neue Träume und Ziele zu verfolgen und sich um ihre Kinder zu kümmern", heißt es in dem offiziellen Statement, das Promiflash vorliegt. Mellis Devise sei daher nun "weniger ist mehr" – das bedeute aber auch, dass sich die 33-Jährige aus der Reality-TV-Branche zurückziehen werde. Ganz aus dem TV verschwinden, wolle sie aber nicht.

"Sie hat auch bereits neue Projekte in der Pipeline, über die sie aber aktuell noch nicht reden kann. Sie wird als neue Melanie zurückkehren!", bestätigte Melanies Manager weiter gegenüber Promiflash. Scheint so, als würde die einstige Bachelor-Kandidatin ein ganz neues Leben anfangen wollen – ohne Trash-TV und vor allem ohne ihren Ex Mike.

