Was halten Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) von Schäferstündchen während der Schwangerschaft? Die Reality-TV-Stars lernten sich in der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise kennen – und auch lieben. Im Dezember 2021 überraschten die beiden ihre Fans daraufhin mit dieser tollen Neuigkeit: Sie erwarten gemeinsamen Nachwuchs! Bereits im Mai soll ihre Tochter das Licht der Welt erblicken. Doch wie steht es momentan eigentlich um das Sexleben des Paares? Das verriet Serkan jetzt...

In seiner Instagram-Story gab der 28-Jährige im Rahmen einer Fragerunde preis, dass die Turteltauben trotz Samiras Schwangerschaft natürlich nicht auf romantische Stunden zu zweit verzichten wollen. "Es ist natürlich etwas eingeschränkter oder vorsichtiger", stellte Serkan klar und fügte hinzu: "Aber ansonsten ist alles super." Scheint also, als wäre das Sexleben der beiden nach wie vor ziemlich zufriedenstellend.

Ein weiterer Fan wollte in dem Q&A von dem Prominent getrennt-Teilnehmer wissen, ob er schon etwas Angst vor der Vaterrolle hat. "Ich denke, das ist normal, dass man Respekt davor hat. Und sonst freue ich mich eher nur! Ich kann es kaum abwarten, bis unsere kleine Prinzessin endlich da ist", erklärte er positiv gestimmt.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, "Prominent getrennt"-Kandidat 2022

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Bekanntheit

