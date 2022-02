Wann dürfen Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) ihren Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen? Im Dezember gaben der ehemalige Bachelorette-Kandidat und die einstige Bachelor-Teilnehmerin bekannt, dass sie gemeinsam ein Baby erwarten. Später verkündeten sie, dass es ein Mädchen wird. Bis zur Geburt ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Samira hat schon über die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich. Nun verriet Serkan auch noch den genauen Entbindungstermin.

In einem Instagram-Livestream mit Filip Pavlovic (27), Marco Cerullo (33) und Janine Pink (34) erzählte der 28-Jährige: "Am 23. Mai ist der errechnete Termin. Aber der Bauch wächst und wächst jeden Tag gefühlt." Eine besonders große Veränderung habe er nach seiner Rückkehr aus Südafrika wahrgenommen. Dort war er für mehrere Wochen, um seinen Kumpel Filip bei seiner Dschungelcamp-Teilnahme zu unterstützen.

Bis ihre Tochter zur Welt kommt, haben Serkan und Samira aber noch einiges zu klären. Was den Namen der Kleinen angeht, sind sie sich immer noch uneinig. "Akassia hört sich doch mega-schön an für ein Mädchen", erklärte der Influencer in seinem Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel". Seine Liebste betonte jedoch: "Das hört sich an wie ein Kassensystem." Auch von den Namen Ella und Davina halten sie nicht viel. Der Zweitname ihres Mädchens stehe dagegen schon fest.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Paar

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, ehemaliger "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

