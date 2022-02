Melanie Müller (33) kündigte am 15. Februar an, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen – aber nur auf Zeit, wie sich nun herausstellt! Ihr Künstlermanager Kevin Neon verriet im Promiflash-Interview, was es mit dem Cut auf Social Media auf sich hat und wie es beruflich zukünftig für Melli weitergeht. So ganz wird sie nämlich nicht gänzlich aus dem Fernsehen verschwinden: "Wir werden erst einmal alles zurückfahren. Weniger ist mehr, ist die Devise – auch weniger Trash. Sie wird als neuer Mensch wiederkommen und auch wieder im TV tätig sein, aber jetzt nimmt sie sich erstmal diese Pause auf unbestimmte Zeit."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de