Geht der Rosenkrieg von Melanie Müller (33) und Mike Blümer in die nächste Runde? Im vergangenen November hatten die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Mann bekannt gemacht, dass ihre Ehe am Ende ist. Seitdem lassen beide keine Gelegenheit aus, um gegen den jeweils anderen zu schießen – erst zuletzt verbrannte die Dschungelkönigin von 2014 sogar Pärchenfotos. Jetzt geht der Zoff offenbar weiter: Mike behauptet, Melanie verfolge ihn bis in den Karibikurlaub!

In seiner Instagram-Story teilte der Leipziger am Donnerstagabend ein kurzes Statement aus dem Urlaub: "Da sitze ich im letzten Winkel der Dominikanischen Republik in einer Pizzeria zum gemütlichen Abendessen und wer fährt Stinkefinger zeigend an mir vorbei? Melanie Müller!" Mike erklärte weiter, seine Ex "steige ihm hinterher", obwohl sie eigentlich eine andere Reise geplant habe.

Ob Melli ihrem Verflossenen wirklich in die Karibik folgte? Die Blondine machte zuletzt eigentlich deutlich, über ihren Ex hinweg zu sein. Immerhin ist die Ballermann-Sängerin schon wieder in einer neuen Beziehung und präsentierte ihren Freund schon stolz ihren Fans.

Anzeige

Instagram / mikebluemer Mike Blümer im Januar 2022

Anzeige

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Immobilienunternehmer Andreas Kunz mit seiner Partnerin Melanie Müller im Februar 2022

Anzeige

Seid ihr Team Melli oder Team Mike im Rosenkrieg? Ich stehe hinter Melli. Ich glaube Mike! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de