Was für eine traurige Nachricht! Filmeditor David Brenner war an großen Filmproduktionen wie "Independence Day" und "The Day After Tomorrow" beteiligt. Für seine Arbeit an "Born on the Fourth of July" gewann er 1990 sogar einen Oscar – gemeinsam mit Joe Hutshing. Aktuell war er bei den Bearbeitungen von James Camerons (67) Avatar-Fortsetzung beteiligt, die voraussichtlich 2024 in die Kinos kommen soll. Nun ist der Oscar-Preisträger im Alter von nur 59 Jahren plötzlich verstorben.

David starb am Donnerstag in seinem Haus in West Hollywood, wie seine Frau Amber Brenner gegenüber THR bekanntgab. Diese Nachricht wurde auch vom "Avatar"-Produzenten Jon Landau bestätigt, der über GoFundMe einige rührende Worte mitteilte: "Für diejenigen von uns, die das Glück hatten, David kennenzulernen, waren nicht seine redaktionellen Fähigkeiten am Beeindruckendsten, sondern sein bemerkenswertes Mitgefühl für andere und die Liebe und das Engagement, das er für seine Familie hatte."

Erste Erfahrungen sammelte der gebürtige Kalifornier beim Mitwirken an dem Film "Radioactive Dreams", der 1985 erschien – damals war er noch als Cutterlehrling tätig, bis er schließlich zu größeren Produktionen wechselte. David hinterlässt seine Frau Amber, mit der er 19 Jahre lang verheiratet war.

