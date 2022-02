Mona Buruncuk macht ihr Hobby zum Beruf! Eigentlich ist die Moderatorin auf roten Teppichen und in Realityshows wie Just Tattoo of Us zu Hause. Im vergangenen Jahr hat die Blondine allerdings eine weitere Leidenschaft zu ihrem Job gemacht: Mona geht liebend gerne auf Kreuzfahrten. Stolze zwölf Wochen hat sie 2021 insgesamt auf hoher See verbracht. Mittlerweile arbeitet sie auch mal als Kreuzfahrt-Influencerin. Mit Promiflash hat Mona über den Blogger-Alltag an Bord gesprochen!

96 Tage nächtigte Mona im vergangenen Jahr in verschiedensten Kajüten auf unterschiedlichen Schiffen. Gesehen hat sie auf ihren Reisen dabei so einiges: So gut wie alle kanarischen Inseln durfte die einstige Dschungelcamp-Begleiterin besuchen als auch das westliche Mittelmeer durchschiffen. Da sie mittlerweile allerdings auch als Influencerin an Bord gebucht wird, hat sie ein straffes Programm zu absolvieren: "Denn man möchte der Welt und seiner Community viele schöne Momente zeigen. Es ist für mich aber nicht stressig, weil ich das lebe! Natürlich genieße ich dann auch mal ein oder zwei Tage mit wenig oder ganz ohne Handy", erklärt Mona im Promiflash-Interview.

Druck, die perfekte Story abzuliefern, macht sich die TV-Bekanntheit nicht. Mona ist es wichtig, ihre Leichtigkeit nicht zu verlieren und authentisch zu bleiben. Dass auch mal Passagiere negativ darauf reagieren könnten, weil sie als Content Creatorin unterwegs ist, besorgt sie nicht: "Ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht, mein Motto: So wie man etwas ausstrahlt, wird man von den Menschen wahrgenommen. Es gab auch Momente, dass andere Urlauber gefragt haben, ob wir ein Erinnerungsfoto machen und es mit meinen Followern teile können", erzählt sie. Noch hat Mona jedenfalls nicht genug von Kajüte, Brücke und Co. – auch 2022 wird sie weiter ihrer Leidenschaft mit Wellengang nachgehen.

