Bahnt sich da eine neue Karriere an? Juana Princess war 2015 Kandidatin bei Deutschland sucht den Superstar. Danach war sie in vielen weiteren TV-Formaten wie zum Beispiel Das Supertalent, Frauentausch oder Like Me I’m Famous zu sehen. Doch damit nicht genug: Jetzt plant die Sängerin, sich auch mit Social Media ein Standbein aufzubauen – Juana will auf der Erotikplattform OnlyFans durchstarten!

Juana plaudert gegenüber Promiflash aus, dass sie auf die Idee gekommen sei, weil sie sich ohnehin immer sehr freizügig zeige. Wie weit Juana gehen wird, wüsste sie jedoch noch nicht. "Jetzt habe ich schon mal so ein paar Bilder und Videos in Dessous gemacht, aber obenrum vielleicht schon ein bisschen mehr frei machen später. Das kommt so Stück für Stück. Die sollen sich da ein bisschen dran gewöhnen", erzählt der Reality-TV-Star lachend. Auch vor Kritik für ihr Vorhaben hätte Juana keine Angst. "Es gab immer welche, die mich gehatet haben und auch welche, die mich so nehmen, wie ich bin. Da bin ich ganz offen. Entweder nimmt man mich so, wie ich bin und wenn man damit ein Problem hat, ist man mir das egal", sagt die Blondine ganz direkt.

Auch einen Gast hat Juana bereits geplant: Mona Buruncuk wird im Juni als Gastmoderatorin vor Ort sein. "Ich finde es so mutig, dass Juana Princess, die kleine Prinzessin, es überhaupt wagt, diesen Schritt zu gehen", lobt Mona das Vorhaben der Musikerin. "Und ich sage mal so, wir sind ja alle nackt auf die Welt gekommen. Und wenn sie dann ein bisschen mehr zeigt – warum nicht. Man muss ja auch offen sein", sagt sie abschließend. Sogar einen gemeinsamen Auftritt auf der Plattform könnten sich die beiden vorstellen.

Anzeige

Instagram / juana_princess Juana Princess, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / juana_princess Juana Princess, Ex-DSDS-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / mona_buruncuk Mona Buruncuk, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de