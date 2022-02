Drei Monate ist es bereits her. Hannah Daughtry, die Stieftochter des Sängers Chris Daughtry, starb mit gerade einmal 25 Jahren eines plötzlichen Todes. Die junge Frau wurde leblos in ihrem Zuhause in Nashville aufgefunden, wobei die Umstände zunächst unklar waren. Die anschließenden Untersuchungen ergaben, dass Hannah einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel – ein schwerer Schicksalsschlag für die Familie. Nun veröffentlichte ihre Mutter Deanna Daughtry einen bewegenden Text im Netz.

In einem Instagram-Post teilte Deanna einige rührende Worte mit ihren Followern: "Chris und ich möchten unserer Familie, unseren Freunden und den Fans für die große Anteilnahme in den letzten Monaten danken." Die vergangenen Wochen waren definitiv nicht leicht für die Familie, die offenbar viel Unterstützung erhielt. Die Massage-Therapeutin fügte hinzu, dass es ihr wichtig sei, allen Unterstützern ihre tiefste Wertschätzung mitzuteilen, auch wenn sie nicht jedem Einzelnen antworten könne.

Auch Chris, dessen Band Daughtry durch American Idol berühmt wurde, hat nach wie vor mit dem großen Verlust zu kämpfen. Eines liege dem Musiker ganz besonders schwer auf der Seele, wie er auf Instagram offenbarte: "Wir konnten uns nie von unserer geliebten Hannah verabschieden." Der Sänger hatte daraufhin angekündigt, sich erst einmal eine Auszeit zu nehmen.

Instagram / deanna.daughtry Hannah Daughtry, Chris Daughtrys Stieftochter

Instagram / deanna.daughtry Deanne Daughtry und ihre Tochter Hannah

Getty Images Chris Daughtry, September 2021

