Eric Schroth (31) ist ein glücklich verheirateter Mann! Der Moderator wurde einst als Anmelde-Boy bei DSDS bekannt. Inzwischen arbeitet die TV-Bekanntheit auch für Online-Sendungen und Podcasts für das Dschungelcamp, Prince Charming und neuerdings auch Let's Dance. Dort spricht der Entertainer mit den Prominenten auch über deren Privatleben – selbst hält sich Eric dahingehend jedoch meist zurück. Doch jetzt plauderte der 31-Jährige im Promiflash-Interview über seinen Ehemann!

"Ich habe einen unglaublich wundervollen Menschen an meiner Seite und das schon ein Drittel meines Lebens. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar", schwärmte Eric im Promiflash-Interview von seinem Partner. Der Beau ist nun seit fast zehn Jahren in festen Händen, seit sieben Jahren sind er und sein Mann sogar verheiratet.

Kennengelernt hat sich das Paar auf dem Kölner Karneval. "Wenn du fragst, wie das Eheleben so läuft, dann passt das Bild vom Karneval eigentlich ganz gut dazu: Es ist verdammt bunt", erzählte Eric von seiner schönen Ehe. Obwohl der gebürtige Rheinland-Pfälzer gerne über seinen Partner spricht, sei ihm die Privatsphäre, was seine Beziehung angeht, wichtig. "Mein Mann und ich haben uns dazu entschlossen, unsere Beziehung nicht in der Öffentlichkeit zu führen", stellte Eric klar.

Anzeige

ActionPress Eric Schroth, Moderator

Anzeige

ActionPress Eric Schroth im Jahr 2017

Anzeige

Instagram / ericschroth Eric Schroth, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de