Deutschland sucht den Superstar war Eric Schroths (31) großer Durchbruch – aber nicht als Kandidat! Der Moderator war in der Musik-Castingshow erstmals im Jahr 2014 zu sehen gewesen. In der Sendung machte er sich einen Namen als Anmelde-Boy, der hinter den Kulissen die Teilnehmer anmeldet, bevor sie der Jury begegnen. Schnell wurde klar: Eric bot so viel Unterhaltungspotenzial, dass er prompt die Herzen der DSDS-Fans eroberte. Im Promiflash-Interview dachte er jetzt an die aufregende Zeit von damals zurück!

"Tatsächlich zaubern mir die Bilder und Gedanken an meine Zeit als DSDS-Anmelde-Boy immer ein Riesengrinsen ins Gesicht", schwärmte Eric im Interview mit Promiflash. Auch viele Jahre später bringen ihn Menschen noch mit der Castingshow in Verbindung. Doch der gebürtige Rheinland-Pfälzer enthüllte: Dass er als Anmelde-Boy damals mit der Kamera begleitet wurde, sei gar nicht geplant gewesen! Nachdem jedoch jede Menge lustiger Geschichten am Anmeldepult passierten, war seine TV-Rolle als Anmelde-Boy geboren worden, erzählte der 31-Jährige.

Doch die Entwicklung kam für Eric unerwartet: "Dass damals so ein Medienrummel um mich gemacht wurde, war, glaube ich, für alle eine ganz schöne Überraschung." Heute ist er dankbar für die öffentliche Aufmerksamkeit, die ihm "das ein oder andere kleine Glitzertürchen" geöffnet hat, um seinem Traum vom TV-Moderator näher zu kommen. Doch wie denkt der Hochzeitsplaner inzwischen über die Veränderungen bei DSDS? Immerhin ist Chefjuror Dieter Bohlen (68) nicht mehr dabei. "Ich habe das alte DSDS sehr gemocht und mag auch die Neuauflage", stellte Eric klar. Ein aktuelles Jurymitglied hat es ihm ganz besonders angetan: "Ich muss gestehen, dass ich ein kleines bisschen in Ilse DeLange verliebt bin."

Instagram / ericschroth Eric Schroth, Moderator

ActionPress Eric Schroth, Deko- und Eventplaner

RTL / Stefan Behrens Musikerin Ilse DeLange

