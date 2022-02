Traurige Neuigkeiten für alle Das Supertalent-Liebhaber. Seit 2007 begeistert die Castingsendung alljährlich ein Millionenpublikum. Erst im vergangenen Jahr wurde das Format dann mit einer neuer Jury und einigen Änderungen quasi reformiert. Alles sah nach einem großen Neuanfang aus, doch jetzt müssen die Fans ganz stark sein. Nun wurde bekannt gegeben, dass in diesem Jahr keine neue Staffel von "Das Supertalent" produziert wird.

Wie RTL nun verkündete, wird die Talentshow in diesem Jahr nach 15 Staffeln vorerst nicht über die deutschen Fernsehbildschirme flimmern. Die Grundidee des Formats sei zwar sehr erfolgreich, wie eine Vielzahl an Adaptionen des Originals zeige, dennoch wisse man aktuell nicht, wie man die Zuschauer am besten begeistern könne. "Um auf die entscheidenden Fragen die richtigen Antworten zu finden, wird das Format in diesem Jahr pausieren", berichtete der Sender-Chef Henning Tewes nun. Man wolle die Auszeit nutzten, um den Samstagabend mit einer ganzen Reihe "vielversprechender Ideen für Events und große Familienshows" neu zu inszenieren.

Vergangenes Jahr hatte Elena Turcan die Jury von sich begeistern können. Mit ihrem umwerfenden Gesang hatte die 10-Jährige Runde für Runde die Jury rund um Lukas Podolski (36) begeistern können. Am Ende durfte sich die Kleine dann sogar über den Sieg der 15. Staffel freuen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Lola Weippert und Chris Tall, die neuen "Das Supertalent"-Moderatoren

RTL / Stefan Gregorowius Elena Turcan, "Das Supertalent"-Finalistin 2021

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Supertalent"-Jury im großen Finale 2021

