Jetzt herrscht traurige Gewissheit. Vor allem in den 90er-Jahren spielte Mark Lanegan eine ganz besondere Rolle in der Grunge-Szene. Der Rockmusiker arbeitete auch mit Kurt Cobain (✝27) und Nirvana zusammen – und war jahrelang Teil der Rockband Screaming Trees. Nachdem ein Sprecher der Musiklegende gestern überraschend Marks Tod verkündet hat, sind die Fans nun in großer Trauer. Im Netz nehmen Tausende Menschen Anteil an seinem Tod.

"Unser geliebter Freund Mark Lanegan ist heute Morgen in seinem Zuhause in Killarney in Irland verstorben. Ein beliebter Sänger, Songwriter, Autor und Musiker – er wurde 57 Jahre alt und hinterlässt seine Frau Shelley", verkündete ein Sprecher in der Nacht zum Mittwoch auf dem Twitter-Account des Verstorbenen. Viel mehr Informationen zu den Hintergründen seines Todes konnte der Pressesprecher nicht geben – stattdessen bat er um Respekt und Privatsphäre für Marks Hinterbliebene.

"Mir fehlen die Worte", kommentierte ein Fan die traurige Verkündung und reihte sich damit in eine lange Liste von anteilnehmenden Usern unter dem Post ein. Viele seiner Hörer hatten mit Mark ihre Jugend erlebt. "Ruhe in Frieden. Ich habe so schöne Erinnerungen an ihn. Alles, was er rausgebracht hat, war einfach toll", twitterte ein weiterer Fan und wünschte der Familie des Screaming-Trees-Frontmanns alles Gute.

Getty Images Mark Lanegan mit anderen Musikern bei einem Konzert

Getty Images Musiker Mark Lanegan

Getty Images Grunge-Legende Mark Lanegan

